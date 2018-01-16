Открылся официальный сайт «Нахчыван – столица исламской культуры – 2018»

Министерствами культуры и туризма и связи и новых технологий Нахчывана создан сайт «Нахчыван – столица исламской культуры – 2018».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, официальный сайт «Нахчыван – столица исламской культуры – 2018» (www.imp.nakhchivan.az), подготовленный на азербайджанском и английском языках, состоит из 8 главных разделов и 27 подразделов. В раздел «Главная страница» входят подразделы «Официальные документы» и «Мероприятия». Распоряжение Президента Азербайджанской Республики «О создании Организационного комитета в связи с объявлением города Нахчыван столицей исламской культуры в 2018 году», а также Распоряжение председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики о подготовке логотипа «Нахчыван – столица исламской культуры – 2018» размещены в разделе «Официальные документы». В разделе «Мероприятия» нашли отражение информации по решению вопросов, предусмотренных в Плане мероприятий.

На официальной интернет-странице «Нахчыван – столица исламской культуры – 2018» (www.imp.nakhchivan.az) будет публиковаться информации о мероприятиях, проведенных в течение года в связи с объявлением Нахчывана столицей исламской культуры на 2018 год, а также о проделанной работе и новшествах.

Отметим, что по решению, принятому на прошедшей в октябре 2009 года в Баку шестой конференции министров культуры государств-членов Организации исламского сотрудничества, город Нахчыван был объявлен столицей исламской культуры на 2018 год. Согласно Распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 2 июня 2016 года был создан Организационный комитет в связи с объявлением города Нахчыван столицей исламской культуры на 2018 год. На прошедшем 25 ноября 2016 года в Нахчыване заседании Организационного комитета был утвержден План мероприятий. Создание сайта «Нахчыван – столица исламской культуры – 2018» также осуществлено согласно Плану мероприятий.