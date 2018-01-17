Президент Ирана назвал главный приоритет для исламского мира

Поражение террористической группировки "Исламское государство" означает, что решение палестинского вопроса вновь стало основным приоритетом для исламского мира. Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани.

Президент выступил во вторник в ходе 13-й по счету сессии Парламентского союза Организации исламского сотрудничества (ОИС), проходящей в Иране.

"Одной из основных положительных сторон поражения экстремистского течения ИГ является возвращение палестинского вопроса на свое место — в качестве главного приоритета политической повестки исламской уммы (общины — ред.)", — заявил Роухани, чьи слова были опубликованы на президентской сайте.

По его словам, основная причина дестабилизации обстановки и безопасности на Ближнем Востоке — "продолжение оккупации и активная поддержка США сионистского режима, а также лишение угнетаемого народа Палестины основополагающих прав на образование независимого палестинского государства со столицей в Иерусалиме".