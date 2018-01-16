Читатель спрашивает: Можно ли сдавать помещение в аренду для парикмахерской, если там мужчин бреют бритвой? И можно ли использовать полученную за аренду сумму?

Практически все муджтехиды сходятся во мнении, что, согласно предосторожности, мужчине запрещено брить бороды на корню, например, бритвой. Поэтому грехом считается начисто брить как свое, так и чужое лицо (следует учесть, что речь не идет о бритье электробритвой). А любая деятельность, связанная с грехом, также является грехом. Если работа парикмахера состоит лишь в том, что он бреет клиентам бороды бритвой, то ему нельзя пособничать в этом деле, например, не одобряется сдавать помещение в аренду. Но если в парикмахерской занимаются и дозволенной деятельностью, например, также стригут клиентов, то в таком случае дозволено получать за помещение арендную плату.