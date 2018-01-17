Пучдемон выдвинут на пост главы Каталонии

"Вместе за Каталонию" и "Левые республиканцы Каталонии" - две крупнейшие парламентские группы, выступающие за независимость автономного сообщества, пришли к соглашению о выдвижении Карлеса Пучдемона на пост главы женералитета, передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости.

В среду состоится первое заседание парламента, сформированного по итогам выборов 21 декабря. Ранее юристы каталонского парламента обнародовали заключение, согласно которому Карлес Пучдемон, находящийся в Брюсселе, не может проходить процедуру утверждения на пост главы каталонского правительства по видеосвязи, и любой кандидат на этот пост должен присутствовать в зале заседания лично.

Кроме того, они пришли к выводу, что пять депутатов, находящихся в Брюсселе, не могут передавать свои голоса другим народным избранникам для голосования. Что касается трех депутатов, которые находятся в тюрьме, то юристы возложили принятие окончательного решения о возможности передачи их голосов другим представителям на временный президиум парламента (будет действовать до формирования постоянного президиума).