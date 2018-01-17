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Эти заболевания вызваны микроволновыми печами

Мы все любим микроволновки и это факт! Микроволны являются удивительным, простым и удобным вариантом приготовления пищи для всех людей по всему миру. Микроволновая печь была популярна в США в течение более 30 лет.

Но теперь мы собираемся ответить на вопрос на миллион долларов — это микроволновые печи – полезный вариант приготовления пищи? И ответ на вопрос на миллион долларов — нет, так как есть гораздо лучшие варианты, благодаря питательные вещества останутся в вашей еде.

Микроволновая печь является одной из форм неионизирующих излучений. В противоположность этому, ионизирующее излучение изменяют электромагнитную природу атомов, или ионизируют их. Это изменяет способ, которым они взаимодействуют с другими атомами и молекулами вокруг них. Рентгеновские лучи, гамма-излучение, и ядерная медицина являются видами ионизирующего излучения. Ваша еда в настоящее время насыщена высокочастотными волнами тепла, а некоторые люди утверждают, что это излучение может быть вредным для вашего здоровья. Как мы уже говорили, в соответствии с исследованиями, микроволновые печи опасны для нашего здоровья.

Как микроволновые печи готовят еду?

Как микроволновые печи работают — вот что вам нужно знать: атомы переменного тока меняют их полярность. Это создает трение, заставляя пищу нагреваться.

Чем микроволновые печи опасны?

Эксперты говорят, что внутри вашей микроволновой печи есть 2450000000 герц. И, самое страшное, что количество частот, оказывающих вред человеческому телу, составляет 10 герц. Будьте осторожны и никогда не стойте возле работающей микроволновой печи. Вы не будете знать, пострадал ли ваш организм от утечки до тех пор, пока повреждение уже не будет сделано.

Как микроволновая печь вредит организму?

Это вызывает врожденные дефекты.

Это приводит к развитию рака.

Катаракта.

Это ослабит вашу иммунную систему.

Пониженная устойчивость к вирусным и бактериальным инфекциям.

Это может привести к более серьезным и тяжелым заболеваниям.

Что делает микроволновая печь с нашей пищей?

Она разрушает химические и молекулярные связи.

Многие эксперты по всему миру говорят, что микроволновка истощает питательные вещества из пищи.

Излучение от микроволновой печи разрушает и деформирует молекулы пищи, создавая опасные радиоактивные соединения.

В микроволновке грудное молоко теряет 96% своих антител.

Структура смеси для грудных детей изменяется, создавая иммунологические нарушения

В 1992 году исследовали влияние участников, которые потребляли овощи в микроволновке.

Они испытали следующее:

Быстро увеличивается уровень холестерина.

Снижение гемоглобина вызывает анемию.

Уменьшение белых кровяных клеток.

Увеличение лейкоцитов (что указывает на отравление и повреждение клеток).

Примечание: вы должны быть очень осторожными и знать, что даже если ваша микроволновая печь полностью герметична, вы по-прежнему подвергаетесь вредному воздействию электромагнитных полей. Они могут проникать в человеческие тела (именно поэтому они используются для рентгеновских аппаратов), но могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Если вы стоите в 4 дюймах от микроволновой печи во время приготовления пищи, вы будете подвержены 100 – 500 мг. Стоя в 3 футах от микроволновой печи, вас будет подвергать 1 — 25 мг.

Да, и, как мы уже говорили ранее — микроволновые печи могут быть быстрее и удобнее, чем обычные печи, но питательная ценность Вашей пищи и здоровье вашей семьи будет платить высокую цену за эти удобства.

Источник: fithacker.ru


Опубликовано:17 Январь, 2018  12:41, ]]>Печать]]>
 
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