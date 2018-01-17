В России священник осужден за педофилию

В Ленинградской области суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима отстраненного от служения священника Русской православной церкви Глеба Грозовского по делу о педофилии, сообщает İslam.az со ссылкой на РИА Новости.

Как установил суд, Грозовский надругался над тремя девочками в православных лагерях на острове Коневец на Ладожском озере и острове Кос в Греции.

Кроме того, по решению суда, Грозовский должен будет выплатить каждой из троих потерпевших по 400 тысяч рублей компенсации за причиненный им моральный ущерб.

Обвинение просило для подсудимого 15 лет колонии строгого режима, защита же настаивала на его оправдании.

Уголовное дело в отношении священника было возбуждено осенью 2013 года, однако решение об аресте выносилось заочно – Грозовский скрывался от следствия в Израиле и только осенью 2016 года был экстрадирован на родину. В Израиле он пытался получить гражданство, но в этом ему было отказано.