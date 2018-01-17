В Саудовской Аравии заявили о ракетной атаке хуситов на юге страны

Силы ПВО Саудовской Аравии отразили ракетную атаку повстанцев йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) по городу Джизан на юге страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на саудовскую газету Al-Riyadh со ссылкой на слова .

"Йеменские повстанцы запустили баллистическую ракету в сторону Саудовской Аравии во вторник в 20:12 по местному времени", - сообщил официальный представитель коалиции во главе с королевством Турки аль-Малики.

"Ракета была нацелена в сторону города Джизан. Она была запущена преднамеренно в сторону гражданских районов, населенных людьми, и была перехвачена и уничтожена королевскими ПВО Саудовской Аравии", — заявил представитель коалиции.

Силы ПВО Саудовской Аравии в конце 2017 года перехватили три баллистические ракеты, выпущенные из Йемена повстанцами-хуситами. Первая ракета была сбита 4 ноября в районе международного аэропорта в Эр-Рияде. Вторую перехватили 30 ноября на юге страны в районе города Хамис-Мушайт (округ Асир). Третья ракета, запущенная по столице королевства, была перехвачена 19 декабря. Последняя ракетная атака со стороны хуситов произошла 5 января и была успешна отражена.