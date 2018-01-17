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Во время рейда в Баку обнаружена не разрешенная к продаже религиозная литература

Госкомитет по работе с религиозными структурами совместно с министерством внутренних дел и другими правоохранительным органами провел рейд в магазине "Ансар", расположенном на улице Сюльх, 135 в Сабунчинском районе Баку и торгующем литературой религиозного назначения и другими товарами.

Как сообщили İslam.az в Госкомитете, цель рейда заключалась в проверке деятельности пунктов, занимающихся продажей религиозной литературы и товаров, производства и продажи данной литературы, соблюдения требований законодательства об их маркировке контрольными марками.

Во время рейда в магазине "Ансар" было обнаружено и изъято правоохранительными органами 400 (четыреста) экземпляров запрещенной к продаже литературы религиозного содержания.

По факту в отношении продавца магазина Мехдиевой Ругии Миргусейн гызы сотрудниками Госкомитета был составлен и отправлен в суд протокол по статье 516.0.2 Кодекса административных проступков.


Опубликовано:17 Январь, 2018  18:56, ]]>Печать]]>
 
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