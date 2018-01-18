Армяне подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 126 раз.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Воскеван Ноемберянского района, в селе Паравакар и на безымянных высотах на территории Иджеванского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гушчу Айрым, Гызылгаджылы, Бала Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района.

Позиции Вооруженных cил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Шураабад, Тагыбейли, Шыхлар, Баш Карвенд, Гарагашлы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.