Начался судебный процесс по жалобе азербайджанцев, обвиняемых в участии в боях в составе ИГИЛ

В Бакинском апелляционном суде начался судебный процесс по апелляционной жалобе на приговор в отношении Афига Гахраманова и Рашадата Гасымова, обвиняемых в участии в боях в составе террористической организации ИГИЛ.

Как сообщает İslam.az со ссылкой на Report, на процессе под председательством судьи Мирпаши Гусейнова были уточнены анкетные данные подсудимых.

Очередное заседание суда назначено на 24 января.

Отметим, что А.Гахраманов и Р.Гасымов были обвинены в создании, принятии участия в создании и деятельности вооруженных формирований или группировок, не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики, в вовлечении в проводимые за пределами Азербайджана вооруженные конфликты, в принятии участия в учениях или вооруженных конфликтах и совершении других противозаконных действий.

А.Гахраманов и Р.Гасымов обвиняются по статьям 12.1, 279.1 и 283-1.3 Уголовного кодекса.

Оба лица были арестованы по возвращении в Азербайджан после вступления в ряды террористической организации ИГИЛ.

По приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям А.Гахраманов был приговорен к 10 годам, Р.Гасымов - к 11 годам лишения свободы.

Осужденные подали апелляционную жалобу на решение суда.