Читатель спрашивает: Как рассчитывается время наступления полночи для намазов?

Понятие полночи имеет отношение к вечерним намазам: намазы магриб и иша следует выполнять до наступления полуночи. Не успевший сделать это человек, должен обязательно выполнить их до утреннего азана. Однако намерение не должно быть намерением обязательного намаза или же пропущенного. Для определения полуночи рассчитывается отрезок времени от момента захода Солнца сегодняшним вечером до утреннего азана следующего дня. Затем полученный результат делят пополам и прибавляют к времени заката Солнца. Например, Солнце садится в 17.30, а утренний азан в 6.30. Разница составляет 13 часов, а половина – 6,5 часов. К 17.30-ти прибавляем 6,5 часов и получаем результат – 12. Таким образом, полночь наступает в 24.00.