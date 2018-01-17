Стало известно, сколько Ближний Восток потерял в результате «арабской весны»

Ущерб государств Ближнего Востока в результате так называемой «арабской весны» составил, по меньшей мере, 900 миллиардов долларов.

Об этом заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, передает соо ссылкой на islam-today.ru.

«Ущерб, нанесённый арабским народам событиями «арабской весны» 2011 года и последовавшими революциями, составляет 900 млрд долларов», - отметил, в частности, он. Также, по его словам, в результате внутренних конфликтов и переворотов в этот период в регионе погибли 1,4 миллиона человек, ещё 15 миллионов стали беженцами.