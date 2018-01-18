Мевлют Чавушоглу: США должны отказаться от сотрудничества с террористами

"США не выполнили данного слова".

Как сообщает Islam.az, об этом заявил в интервью CNNTürk министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Заявления США не полностью удовлетворили нас. Завтра ИГ может поменять название и продолжить террор. Ирак находится в нынешнем плачевном состоянии в результате принятых США неправильных шагов. Выводя войска из Ирака, США допустили еще большую ошибку. ИГ приступил к деятельности в Ираке, перешел в Сирию и повторно вернулся в Ирак. Наше недоверие к США продолжается. После Ракки, США не выполнили данного нам слова. Они обещали и в Мюнбиче. Во время телефонного разговора бывший президент США Барак Обама обещал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что поддерживаемые ими в регионе боевики "срочно" покинут территорию. Однако, YPG не покинуло Мюнбич. Мы ждем от США конкретных шагов", - подчеркнул он.

М.Чавушоглу отметил, что Соединенные Штаты должны отказаться от сотрудничества с террористами: "Нашими оппонентами здесь являются США. О нашей обеспокоенности знают все, в том числе Франция. Мы проведем операцию в Африне сообща.

Эта операция не должна повлиять на находящихся там российских наблюдателей. Мы искренни в вопросе ухода Асада от власти. Однако, нужно, чтобы и США были искренними".