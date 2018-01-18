Оккупационная политика Армении осуждена на сессии Парламентской ассамблеи ОИК

В Тегеране завершилась 13-я сессия Парламентского союза Организации Исламского Сотрудничества (ОИК).

На заседании были приняты резолюции об агрессии Армении против Азербайджана и Ходжалинском геноциде, сообщает Islam.az.

Выступая на встрече, члены азербайджанской делегации Говхар Бахшалиева и Мирказим Казимов проинформировали об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте. В конце сессии в итоговое коммюнике по инициативе азербайджанской делегации были включены три пункта. Эти пункты осуждают оккупационную политику Армении и военную агрессию против Азербайджана. Армения должна положить конец своей политике агрессии, выполнить четыре резолюции Совета Безопасности ООН и безоговорочно вывести вооруженные силы Армении из Азербайджана.

Парламентарии стран-членов также решительно осудили Ходжалинскую трагедию, совершенную армянами в 1992 году. Было отмечено, что этот геноцид был признан всеми государствами-членами структуры. Была оказана поддержка политике Азербайджана в отношении его территориальной целостности и защиты его территории. Было потребовано, чтобы на родные земли, оккупированые Арменией, были возвращены азербайджанские беженцы и вынужденные переселенцы.