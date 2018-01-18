МИД Сирии: Любая военная операция Турции в Африне будет считаться актом агрессии

Любая военная операция Турции в районе Африна будет рассматриваться Дамаском как акт агрессии.

С таким заявлением, как сообщило агентство SANA, выступил в четверг заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад, передает Islam.az со ссылкой на ТАСС.

"Мы предупреждаем руководство Турции, что согласно нормам международного права любая инициатива начать боевые действия в районе Африна будет считаться актом агрессии со стороны турецкой армии в отношении территориальной целостности Сирии ", - сказал Микдад.