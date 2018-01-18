Трамп опроверг слова Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп опроверг заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что американское посольство будет перенесено из Тель-Авива в Иерусалим уже в 2018 году, сообщает Reuters.

Напомним, в минувшем декабре госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявлял, что перенос американского посольства в Иерусалим произойдет "не раньше, чем через три года, и это по самым оптимистичным оценкам".

Однако в среду, 17 января, глава израильского правительства, находясь с официальным визитом в Индии, заявил журналистам в ходе пресс-конференции, что, по его "твердой оценке", американское посольство будет перенесено в Иерусалим гораздо скорее, чем предполагалось, а именно уже в 2018 году.