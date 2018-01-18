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В Сирии убит один из лидеров "Джебхат ан-Нусры"

В ходе боевых действий в Сирии был убит Мухаммад Абу Аббас (Абу Хамза аль-Масри) – один из лидеров группировки "Джебхат ан-Нусра ли-Ахль аш-Шам", ассоциированной с "Аль-Каидой". Об этом сообщает базирующаяся в Лондоне сирийская правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights.

Согласно указанному источнику, Абу Аббас был убит в ходе боев с силами регулярной сирийской армии в районе военного аэродрома Абу Даху.

Мухаммад Абу Аббас имел египетский диплом юриста и после получения высшего образования воевал в Афганистане и Пакистане в рядах "Аль-Каиды", а затем вернулся в Египет. После начала гражданской войны в Сирии он приехал в эту страну и возглавил одно из подразделений "Джебхат ан-Нусры".


Опубликовано:18 Январь, 2018  17:25, ]]>Печать]]>
 
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