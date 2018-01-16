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Новости » Точка зрения

Эксперты сходятся во мнении: США разваливают Сирию

В последнее время наблюдается явная смена позиции США по отношению к Сирии. Еще месяц назад американцы одобрили резолюцию Совбеза ООН, где провозглашалась  «твердая приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики», однако теперь все указывает на то, что под видом создания зон безопасности они намерены раздробить ослабленное затяжной и кровавой войной государство.

Политиков из стран, так или иначе участвовавших в сирийской операции, инициатива образования зон безопасности определенно насторожила. Весьма жестко оценил намерения США глава российского МИД Сергей Лавров, заявивший, что последние действия Соединённых Штатов показывают их незаинтересованность в сохранении целостности сирийского государства. Еще более резко высказался по поводу планов Вашингтона президент Турции Эрдоган, пригрозивший уничтожить так называемые силы безопасности границы из курдских вооруженных образований, что предлагают американцы.

Цель нового плана руководства США по Сирии однозначно определил российский политолог Сергей Михеев:

«Последние заявления американцев по поводу того, что они собираются, несмотря ни на что, оставлять там свои войска и их совершенно не интересует, какое по этому поводу мнение у Дамаска, говорит фактически о расчленении Сирии. То есть американцы будут расчленять Сирию. Они заявляют о том, что те территории, которые контролируются в том числе с помощью американской коалиции, не будут подчиняться Дамаску. То есть речь идет о расчленении государства – это первое. И второе: создание на части территорий таких квазигосударств, которые кому будут подчиняться – непонятно, но, видимо, будут находиться под серьезным влиянием американцев».

В том, что дело действительно идет к расчленению Сирии, убежден и израильский публицист Исраэль Шамир.

«Американцы, по сути, дали зеленый свет этому процессу. Но остается проблема с Турцией - как они сумеют договориться с ней. Турция и США - члены НАТО, но сегодня мы видим, как эти две страны-союзницы готовы враждовать друг с другом. Анкара все больше сближается с Москвой и Тегераном, а Вашингтон все больше нервничает из-за складывающейся ситуации и готов даже пожертвовать интересами НАТО, чтобы насолить Турции. Сирийская армия президента Асада утомлена, мало боеспособна. Поэтому Москва, Анкара и Тегеран фактически защищают Сирию. То есть регион оказался в очень взрывоопасной остановке, и пока непонятно, чем там все закончится. Но одно уже ясно: единой Сирии больше не будет, и американцы очень сильно постарались для этого», - сказал И.Шамир.

Источник: haqqin.az


Опубликовано:18 Январь, 2018  17:31, ]]>Печать]]>
 
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