Армия Сирии намерена уничтожить Джебхат ан-Нусру

Армия Сирийской Арабской Республики готовит крупную спецоперацию против боевиков «Джебхат ан-Нусры» на северо-западе страны.

Как передает Islam.az, об этом «Известиям» рассказали источники в вооруженных силах страны, информацию также подтвердили в правящей сирийской партии «Баас».

«Речь идет о стыке провинций Хама, Алеппо и Идлиб. Стартовавшее в начале года наступление было стремительным и успешным, теперь мы готовимся сомкнуть тиски и зажать в котле крупную группировку боевиков», – пояснил один из собеседников.

Отмечается, что в случае успеха наступательной операции уничтожение «Джебхат ан-Нусры» будет предопределено.