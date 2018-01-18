Читатель спрашивает: Считаются ли супруги разведенными, если между ними более 4-х месяцев не было половых отношений?

Если между мужчиной и женщиной был заключен кябин (брак), то он может быть расторгнут лишь в случаях, предусмотренных шариатом. Для этого или мужчина должен дать развод жене, или муж должен скончаться (пропасть без вести), или брак должен считаться недействительным по шариату (в случае некоторых заболеваний или иных причинах), или же шариатский судья, пользуясь своими полномочиями, должен дать женщине развод от имени мужа. Во всех остальных случаях брак не считается расторгнутым, и остается в силе. Нежелательно, если мужчина 4 месяца не вступает в половую связь со своей молодой супругой. Поступивший таким образом мужчина грешит, но это не приводит к расторжению брака. Даже если между супругами в течение нескольких лет не будет половых отношений, брак считается действительным. Если женщина недовольна этим, она может попросить мужа дать ей развод. Если мужчина откажется, женщина может обратиться к шариатскому судье.