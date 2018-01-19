Госдеп: "Турции следует воздержаться от операции в Африне"

Турции следует воздержаться от проведения военной операции в сирийском районе Африн. Об этом заявила в четверг на брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, передает İslam.az со ссылкой на ТАСС.

"Мы призываем Турцию не предпринимать каких-либо шагов такого рода", - сказала она в ответ на просьбу прокомментировать высказывания турецкого президента Тайипа Эрдогана, пригрозившего начать военную операцию в Африне, если США решат создать на границе Сирии и Турции "пограничную службу безопасности" из числа курдских террористов.