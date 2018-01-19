Цель запада расколоть Турцию - помощник президента

Конечной целью запада является раскол Турции, сказал помощник президента Турции Ялчын Топчу, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

По словам Топчу, «арабская весна» в некоторых мусульманских странах привела к росту радикализма, что собственно и являлось основной целью запада, передает İslam.az со ссылкой на Trend.

«Сегодня радикалы утверждают, что они представляют истинный ислам, но на самом деле они не имеют ничего общего с исламом», - сказал Точпу.

Как отметил помощник президента, Турция является единственной страной, которая может помешать планам запада.

Помощник президента подчеркнул, что Турция, как и прежде, будет активно бороться со всеми радикальными и террористическими организациями.

«Борьба со всеми радикальными и террористическими организациями, а также с РПК будет продолжатся до полного их уничтожения», - сказал Топчу.