ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Можно ли совершать малое и большое омовение в ванной комнате, если использованная вода сливается в канализацию? Можно ли совершать малое и большое омовение в ванной комнате, если использованная вода сливается в канализацию?
Pезультаты эксперимента, в котором девочки и мальчики 3 года учились раздельно Pезультаты эксперимента, в котором девочки и мальчики 3 года учились раздельно
Эти заболевания вызваны микроволновыми печами Эти заболевания вызваны микроволновыми печами
Как передается сейидство? Как передается сейидство?
Можно ли сдавать помещение в аренду для парикмахерской, если там мужчин бреют бритвой? Можно ли сдавать помещение в аренду для парикмахерской, если там мужчин бреют бритвой?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Янв.2018
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Новости

В Конгресс США внесли законопроект о повторном введении санкций против Ирана

Группа из 20 конгрессменов-республиканцев в четверг внесла на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США законопроект об условиях повторного введения санкций против Ирана, отмененных ранее в рамках реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - соглашения по иранской ядерной программе. Об этом сообщается на сайте автора данной инициативы, члена нижней палаты от штата Иллинойс Питера Роскама, передает İslam.az со ссылкой на ТАСС.

Согласно тексту, меры, действие которых было приостановлено впервые в январе 2016 года, вновь обретут силу, если Иран продолжит разработку и испытания баллистических ракет, способных нести ядерную боеголовку, или создаст инфраструктуру для производства оружейного урана или плутония. Кроме того, поводом для введения санкций послужат препятствия для проведения международных проверок на ядерных и военных объектах, включая незапланированные.

Законопроект обязывает президента США каждые 90 дней уведомлять Конгресс о том, что Тегеран не создает ядерное оружие и ракеты, а также допускает инспекторов на свои объекты. Если глава государства не сделает этого, приостановленный в рамках СВПД санкционный режим вновь будет задействован.

Отдельно прописаны рестрикции за нарушения прав человека в Иране и, как утверждают в Вашингтоне, поддержку властями страны терроризма. В частности, сейчас санкции работают в отношении Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР, элитные части ВС Ирана). Действие этих санкций конгрессмены предлагают распространить и на структуры, принадлежащие КСИР. В черные списки могут попасть и лица, имеющие отношение к тем секторам экономики Ирана, которые напрямую или косвенно связаны с ракетной программой.

Президент США Дональд Трамп 12 января объявил, что продлевает режим заморозки иранских санкций в последний раз, заявив о намерении США работать со своими европейскими партнерами над дополнениями к иранскому соглашению. Если в итоге стороны ни о чем не договорятся, Соединенные Штаты расторгнут сделку, предупредил Трамп. По его словам, СВПД имеет "ужасные недостатки", Вашингтон, в частности, не устраивает ограниченный срок его действия и отсутствие в нем упоминания о баллистических ракетах.

Ядерное соглашение было подписано в Вене летом 2015 года, его участниками, помимо США и Ирана, являются Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия. Договоренность предусматривает, в частности, отказ Тегерана от производства оружейного плутония и сокращение объемов имеющегося у него обогащенного урана в обмен на снятие международных санкций. После того, как Тегеран выполнил свою часть соглашения, что подтвердили инспекции Международного агентства по атомной энергии, экс-президент США Барак Обама 16 января 2016 года снял с Ирана санкции, введенные в связи с попытками последнего разработать ядерное оружие.


Опубликовано:19 Январь, 2018  13:11, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
17 Январь, 2018
В Саудовской Аравии заявили о ракетной атаке хуситов на юге страны
17 Январь, 2018
Пучдемон выдвинут на пост главы Каталонии
16 Январь, 2018
Бангладеш и Мьянма договорились о репатриации мусульман-рохинджа
12 Январь, 2018
Первый автосалон «только для женщин» открылся в Саудовской Аравии
11 Январь, 2018
Составлен рейтинг самых безопасных автомобилей

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
19 Январь, 2018

Президент Азербайджана выделил УМК 4 миллиона манатов
19 Январь, 2018
Российские военнослужащие выводятся из сирийского Африна
19 Январь, 2018

Что происходит вокруг мечети «Фатимейи Захра»? Видео
19 Январь, 2018

Погиб военнослужащий азербайджанской армии
19 Январь, 2018
В Конгресс США внесли законопроект о повторном введении санкций против Ирана
19 Январь, 2018

Цель запада расколоть Турцию - помощник президента
19 Январь, 2018

Госдеп: "Турции следует воздержаться от операции в Африне"
19 Январь, 2018

ООН: Прошлый год был вторым самым жарким годом в истории
19 Январь, 2018

Считаются ли супруги  разведенными, если между ними более 4-х месяцев не было половых отношений? Ислам в вопросах
19 Январь, 2018
За сутки подразделения вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня 116 раз
19 Январь, 2018
Армия Сирии намерена уничтожить Джебхат ан-Нусру
18 Январь, 2018

Эксперты сходятся во мнении: США разваливают Сирию Точка зрения
18 Январь, 2018
В Сирии убит один из лидеров "Джебхат ан-Нусры"
18 Январь, 2018
Трамп опроверг слова Нетаньяху
18 Январь, 2018

МИД Сирии: Любая военная операция Турции в Африне будет считаться актом агрессии
18 Январь, 2018

Оккупационная политика Армении осуждена на сессии Парламентской ассамблеи ОИК
18 Январь, 2018

Мевлют Чавушоглу: США должны отказаться от сотрудничества с террористами
18 Январь, 2018
В США заявили о необходимости сотрудничества с Турцией по Сирии
18 Январь, 2018

Нетаньяху: США перенесут посольство в Иерусалим до конца этого года
18 Январь, 2018

Тиллерсон: США останутся в Сирии до окончательного разгрома ИГ
18 Январь, 2018

Стало известно, сколько Ближний Восток потерял в результате «арабской весны»
18 Январь, 2018

Как рассчитывается время наступления полночи для намазов? Ислам в вопросах
18 Январь, 2018
Начался судебный процесс по жалобе азербайджанцев, обвиняемых в участии в боях в составе ИГИЛ
18 Январь, 2018
Армяне подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана
17 Январь, 2018

Во время рейда в Баку обнаружена не разрешенная к продаже религиозная литература
17 Январь, 2018

В Турции учебный военный самолет потерпел крушение, погибли 3 человека
17 Январь, 2018
В Саудовской Аравии заявили о ракетной атаке хуситов на юге страны
17 Январь, 2018
В Таиланде предотвратили проникновение в страну боевиков ИГ
17 Январь, 2018

Названа дата переноса посольства США в Иерусалим
17 Январь, 2018

В России священник осужден за педофилию
17 Январь, 2018

Эти заболевания вызваны микроволновыми печами А вы знали?
© 2018 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com