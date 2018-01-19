Что происходит вокруг мечети «Фатимейи Захра»?

В социальных сетях распространилась информация о том, что вчера на территорию мечети «Фатимейи Захра», расположенной в поселке Гюняшли, были завезены стройматериалы. Было сказано, что часть территории мечети будет огорожена и там будет построен иной объект. Однако сегодня до пятничного намаза верующие очистили территорию от завезенных камней и песка.

Чтобы внести ясность в данный вопрос, İslam.az обратился в Госкомитет по работе с религиозными организациями. Однако ни от пресс-службы Комитета, ни от иных должностных лиц внятного ответа получено не было.

В то же время, согласно информации, полученной от источника, вчера в мечети побывали официальные представители УМК, ГКРРО и местной Исполнительной власти. Они заявили, что часть территории мечети будет огорожена.

Отметим, что еще несколько лет назад Исполнительная власть города Баку заявила о принятии решения относительно передачи половины территории в 1,3 гектара мечети под строительство объекта социального назначения. Согласно нашей информации, вчерашний завоз стройматериалов связан с реализацией именно этого решения.

Напомним, что в прошлом году на территории, именуемой «Советской», структуры местной Исполнительной власти по собственной инициативе начали снос мечети Гаджи Джавад. В связи с этим Президент страны отстранил от занимаемой должности главу ИВ Ясамальского района, а для строительства новой мечети были выделены средства и территория.