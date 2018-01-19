Российские военнослужащие выводятся из сирийского Африна

170 российских военнослужащих выводятся из сирийского региона Африн, где Турция проведет антитеррористическую операцию.

Как сообщает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, бойцы Сирийской свободной армии на 20 автобусах, проехав турецкий погранично-пропускной пункт Онджупынар, были дислоцированы вблизи регионов Аль-Баб и Манбидж, что на границе района Африн в провинции Алеппо.

Российские военнослужащие 19 января в 18:00 по бакинскому времени отойдут на 17 км к югу от центра Африна.

Отметим, что 18 января начальник Генерального штаба Вооруженных сил Турции Хулуси Акар и глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан в ходе визита в Россию обсудили последнюю ситуацию в Сирии, а также возможную антитеррористическую операцию в Африне.