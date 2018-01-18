В Азербайджане чтят память жертв трагедии 20 Января

В Азербайджане сегодня чтят память жертв трагедии 20 Января.

Ввод в Баку 20 января 1990 года боевых частей советской армии для подавления масштабных выступлений народных масс, протестовавших против агрессивных действий Армении и ее территориальных претензий к Азербайджану, против покровительства ей со стороны руководства бывшего СССР, привел к невиданной трагедии.

День 20 января 1990 года вошел героической страницей в историю борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

В те трагические дни доблестные сыны и дочери Родины, для которых свобода, честь и достоинство страны и народа были превыше всего, пожертвовали собственными жизнями и возвысились до вершин шехидства.

Приведшая к большим потерям и истреблению безвинных людей трагедия 20 января продемонстрировала боевой дух, непреклонность и гордость азербайджанского народа, который, не стерпев предательской по отношению к Азербайджану политики руководства преступной империи во главе с Горбачевым, стремился к свободе и независимости. Именно в результате этого Азербайджан обрел независимость, о которой мечтал многие годы, и добился суверенитета.

Несмотря на то, что с тех кровавых событий прошло уже двадцать восемь лет, азербайджанский народ навсегда запомнил ту страшную ночь и выражает свое глубокое презрение к тем, кто виновен в этой трагедии.

В республике ежегодно отмечается день трагедии 20 января, которая увековечена в кровной памяти азербайджанского народа как День всенародной скорби.