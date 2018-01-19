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Новости » Ислам в вопросах

Какая разница между фетвой и указом?

Читатель спрашивает: Какая разница между фетвой и указом?

Фетва издается на основании существующих доказательств, которые предусмотрены шариатом (аяты, хадисы, иджма и разум). Указ же отражает мнение муджтехида, к которому он пришел, оценив возникшую ситуацию. Безусловно, при издании указа также учитываются шариатские доказательства. Однако эти доказательства оцениваются не обобщенно, а с точки зрения конкретной ситуации. Поэтому фетва не изменяется в зависимости от времени и ситуации, а указание может изменяться. Поэтому указ по сравнению с фетвой более объемное понятие; мы можем сказать, что указ включает в себя и фетву.

Фетва распространяется на муджтехида, издавшего его, а также его «мугаллидов» (людей, следующих его фетвам). Остальные не обязаны его соблюдать. Но если указ относительно какого-то вопроса издаст шариатский судья, отвечающий требованиям, то ему должны следовать уже все. Даже остальные муджтехиды должны исполнить этот указ (если у них нет уверенности, что этот указ ошибочен).


Опубликовано:20 Январь, 2018  10:48, ]]>Печать]]>
 
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