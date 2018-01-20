Турецкие танки вошли в Африн

Турецкие танки вошли в сирийский Африн дял поддержки наступлению сирийской оппозиции.

Как передает Islam.az, об этом сообщает турецкая газета Hürriyet.

Как сообщили изданию военные источники, в ходе начала данной наземной операции, турецкие войска не встретили сильного сопротивления со стороны террористов. Группировки отступили в окрестные деревни и поселки.

Генштаб ВС Турции объявил в субботу о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований (YPG) в районе Африн, нанеся воздушные удары по позициям группировок. В то же время, формирования оппозиционной сирийскому правительству группировки "Сирийская свободная армия" приступили в воскресенье к широкомасштабной операции в районе Африн на севере Сирии.