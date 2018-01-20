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Официальный Баку об антитеррористической операции Турции в сирийском Африне

«Турция не раз подверглась террористическим нападениям, в результате которых погибло множество невинных людей. Азербайджан в полной мере понимает обеспокоенность Турции перед лицом террористической угрозы».

Как передает Islam.az, об этом сказал руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Представитель МИД отметил, что Азербайджан, как страна также пострадавшая от терроризма, всячески осуждает различные формы и проявления террора и поддерживает все усилия международного сообщества в борьбе с ним. По словам Гаджиева, для обеспечения международного и регионального мира и стабильности, необходимо в корне уничтожить угрозу терроризма.

«Как и было заявлено турецким правительством, целью операции «Оливковая ветвь» является обеспечение безопасности границ Турции, обезвреживание террористической угрозы в регионе, а также защита гражданского населения от нападений террористов и угроз с их стороны.

Турция не раз подверглась террористическим нападениям, в результате которых погибло множество невинных людей. Азербайджан в полной мере понимает обеспокоенность Турции перед лицом террористической угрозы.

Мы желаем братской Турции и братскому турецкому народу более не подвергаться террористическим атакам»,- отметил руководитель пресс-службы МИД.


Опубликовано:21 Январь, 2018  19:49, ]]>Печать]]>
 
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