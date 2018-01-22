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90 саудовских принцев согласились выплатить 100 млрд долларов за свою свободу

Задержанные в Саудовской Аравии 90 принцев и миллиардеров согласились заплатить 100 млрд долларов США и вышли на свободу, сообщает İslam.az со ссылкой на РБК.

Представители властей Саудовской Аравии завершают переговоры с принцами и миллиардерами, которые в течение последних месяцев находятся под арестом в гостинице "Ритц Карлтон" в Эр-Рияде. Уже 90 человек приняли условия и вышли на свободу, 5 обдумывают сделанное им предложение. Нежелающие платить - их около 90 - знакомятся с предъявленными обвинениями и рискуют предстать перед судом.

Номера в отеле зарезервированы до 14 февраля, однако, как утверждает представитель властей, переговоры с арестованными планируется завершить до конца января. Всего намерено получить от арестованных более 100 млрд долларов США.

Официально изъятие у задержанных денежных средств, недвижимости и ценных бумаг является частью борьбы с коррупцией.

Всего по антикоррупционному делу были задержаны порядка 350 человек.

Задержанные содержатся в гостинице "Ритц Карлтон", в которой они могут пользоваться услугами дорогого ресторана, фитнес-клуба, спа, а также боулинга.


Опубликовано:22 Январь, 2018  10:57, ]]>Печать]]>
 
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