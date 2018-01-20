Читатель спрашивает: Обязательно ли во время обтирания при малом омовении нога должна находиться на полу, или же ее можно приподнять?

Одним из условий верности малого омовения является неподвижность ног во время их обтирания. То есть, нога должна быть неподвижна, а ладонь должна скользить по ее поверхности. Если же рука будет неподвижна, а поверхность ноги будет скользить по ней, то малое омовение не действительно. При обтирании нога должна быть расположена на твердой поверхности, например, на полу. Для удобства можно ее расположить на стуле. В любом случае, нога должна быть неподвижной. Нельзя совершать обтирание на ногу в висячем положении.