54 раненых и один погибиший в результате обстрела турецких городов из Африна

Один человек погиб и 54 пострадали в результате обстрела турецких городов с территории сирийского Африна курдскими вооруженными формированиями.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают местные власти.

"По Рейханлы террористами PYD было выпущено 11 ракет, 9 из них разорвались на территории города. В результате ракетного обстрела пострадали 47 человек, из них 30 граждан Турции и 17 – Сирии. Все они доставлены в городскую больницу. Один гражданин Сирии погиб, четыре человека продолжают лечение в больницах, 42 выписаны", — говорится в заявлении администрации провинции Хатай.

По сообщению администрации Килиса, этот город также был подвернут ракетному обстрелу с территории сирийского Африна. Здесь разорвались четыре ракеты, семь человек получили ранения.