Армия Асада приступила к ликвидации «Джабхат ан-Нусры»

В провинции Идлиб началась операция сирийских войск по уничтожению группировки террористической организации «Джабхат ан-Нусра», сообщает Интерфакс со ссылкой на министерство обороны РФ.
"Сирийские правительственные войска и отряды народного ополчения приступили к ликвидации окруженной в восточной части провинции Идлиб группировки террористической организации «Джабхат ан-Нусра» численностью более 1500 боевиков", - говорится в сообщении военного ведомства РФ.
По данным минобороны РФ, у боевиков есть танки, боевые машины пехоты, орудия полевой артиллерии и минометы.
Накануне сирийская правительственная армия завершила окружение крупных сил «Джабхат ан-Нусры» в восточной части провинции Идлиб.