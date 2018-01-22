Армия Асада приступила к ликвидации «Джабхат ан-Нусры»

В провинции Идлиб началась операция сирийских войск по уничтожению группировки террористической организации «Джабхат ан-Нусра», сообщает Интерфакс со ссылкой на министерство обороны РФ.

"Сирийские правительственные войска и отряды народного ополчения приступили к ликвидации окруженной в восточной части провинции Идлиб группировки террористической организации «Джабхат ан-Нусра» численностью более 1500 боевиков", - говорится в сообщении военного ведомства РФ.

По данным минобороны РФ, у боевиков есть танки, боевые машины пехоты, орудия полевой артиллерии и минометы.

Накануне сирийская правительственная армия завершила окружение крупных сил «Джабхат ан-Нусры» в восточной части провинции Идлиб.