ВС Турции продвинулись на 7,5 км от турецко-сирийской границы

Вооруженные силы Турции и отряды Сирийской свободной армии (ССА) за последние 48 часов продвинулись на 7,5 км от турецко-сирийской границы в направлении города Африн, сообщает телеканал Haberturk.

Изначально военные рассчитывали достичь этой цели только на четвертый день операции.

По мере продвижения подразделения вошли в 69 сел и деревень, находившихся под контролем "Сил народной самообороны" (СНС, сирийские курды), которых Анкара считает связанными с террористической Рабочей партией Курдистана (ПКК).

В некоторых из зачищенных точках будут развернуты временные военные базы, необходимые для дальнейшей реализации тактических маневров. К двухтысячному передовому ударному контингенту, участвующему в операции на сирийской территории, по мере установления контроля над новыми районами сегодня, как утверждает Haberturk, присоединится еще тысяча бойцов. Всего же ВС Турции задействовали в операции около 6,5 тыс. солдат и офицеров.