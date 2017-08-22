Кому Аллахом предназначена радостная весть?

"Воистину, угодники Аллаха не познают страха и не будут опечалены. Они уверовали и были богобоязненны. Им предназначена радостная весть в этом мире и в Последней жизни. Слова Аллаха не подлежат отмене. Это — великое преуспеяние."

("Йунус", 62-64)