Сергей Лавров: «США или не понимают происходящее в Сирии, или занимаются провокацией»

Действия США показывают, что американцы или не понимают происходящее в Сирии, или сознательно занимаются провокацией.

Как сообщает московский корреспондент АПА, об этом на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Йемена Абдулмаликом Абдулхалилом аль-Мехлафи заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Подвергнув критике деятельность США в Сирии, С.Лавров заявил: «Создание американской стороной сил безопасности на границах Сирии с Турцией и Ираком может быть сознательной провокацией. В развитие этой линии в ответ на грубое вмешательство в дела Сирии было объявлено о создании неких сил безопасности границы на протяжении всей границы Сирии с Турцией и Ираком. Затем прозвучали неуклюжие опровержения, но по фактам вся эта деятельность по взятию под контроль границы продолжалась. А это либо непонимание всей ситуации, либо сознательная провокация».