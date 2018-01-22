Массовые аресты сторонников ПКК в Турции

В Турции задержаны 24 человека за поддержку террористической Рабочей партии Курдистана (ПКК) и пропаганду против военной операции Турции на севере Сирии, сообщает "Анадолу" со ссылкой на данные турецкого МВД.

Задержания, которые проходили в Стамбуле и Диярбакыре, начались после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что те, кто высказывается против операции "Оливковая ветвь", "заплатят высокую цену".

Напомним, операция Турции при поддержке Свободной сирийской армии против курдов в Африне (север Сирии) началась 20 января с авианалетов и артобстрела. На следующий день операция перешла в наземную фазу с применением танков и другой бронетехники.