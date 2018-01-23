Сегодня мовлуд Ее светлости Зейнаб (а)

Сегодня, 5-го числа месяца Джамауль-авваль по лунному летоисчислению - мовлуд (день рождения) дорогой дочери Имама Али (а) и Фатимеи-Захры (с) - ханум Зейнаб (с).

Имя Зейнаб ей дал пророк Мухаммед (с).

Зейнаб прожила рядом со своим дедушкой, пророком Мухаммедом (с) около пяти лет и получила от него уроки нравственности, культуры и терпения. Живя любовью к Аллаху, она запомнилась как эталон справедливости.

Она была еще ребенком, когда умер пророк Мухаммеда (с), за которым сегодня следуют 1.5 млрд. человек. Но то была не единственная потеря. Она потеряла отца - имама Али (а) и брата - имама Хасана (а), которые покинули этот мир от рук предателей.

Своего брата, предводителя мучеников - шехидов - имама Хусейна ибн Али (а) и Али Акбара, старшего сына имама Хусейна (а), она потеряла во время трагедии Кербелы. Наряду со своим братом Хусейном (а.с) и племянником, она также потеряла своих сыновей.

После гибели многих своих родных на поле сражения она была пленена и доставлена к наместнику Куфы тирану Убайдулле ибн Зияду.

Все эти потери не сломали ее. Она не пала духом, наоборот, набралась терпения. Она прочитала хутбу (проповедь, речь) перед народом Куфы, разбудив их спящую совесть.

Она не побоялась высказать ибн Зияду в лицо всю правду о нем.

Она говорила так, что казалось, будто бы это произносил речь сам имам Али (а). Слушавший ее речь рави (повествователь хадисов) сказал: "Я еще не видел женщину, говорящую с такой отвагой и величием. Госпожа Зейнаб во дворце ибн Зияда своей красивой речью перед лицом собравшихся опозорила его. От ее слов ибн Зияд вскочил, словно собрался убить ее. "Эмир, это женщина!",- сказали из окружения ибн Зияда.

Когда Убайдулла приговорил Имама Саджада (а) - единственного оставшегося сына имама Хусейна (а) к смерти, Зейнаб заявила, что не желает оставаться в живых и потребовала казнить ее вместе с ним. Увидев это, Убайдулла решил не убивать Имама (а).

Убайдулла ибн Зияд отправил пленников в Дамаск, к узурпатору халифата - Йезиду ибн Муавие. Здесь ханум Зейнаб (с) преподала человечеству урок отваги, самоотверженности, гражданской позиции, принципиальности. Она разоблачила деспотию проклятого Йезида и предупредила его о грядущем возмездии. Йезид на этом собрании был полностью морально повержен и на глазах у своих приспешников был смят перед логикой и силой духа ханум Зейнаб (с).

В итоге, проклятый Йезид, который в начале меджлиса говорил о своей победе над Имам Хусейном (а), в конце отрицал свое участие в этом преступлении и пытался все свалить на ибн Зияда.

Ханум Зейнаб (с) до конца своей благостной жизни распространяла вокруг себя свет Ислама и до последней минуты жила с именем "Хусейн!" на устах.