Читатель спрашивает: Какой смысл вкладывается в поливании водой могилы после похорон?

Это одно из желательных деяний процесса похорон. Согласно хадису, повествуемому от имама Джафара Садига (а), пока земля могилы влажная, муки покойника откладываются. Из хадисов узнаем, что и Пророк Мухаммад (с) совершал это деяние после похорон своих родственников. Поливать могилу начинают от изголовья по кругу, завершая процесс опять же у изголовья. Оставшуюся воду выливают на середину могилы. Обычно после этого близкие покойного кладут пальцы на влажную землю и 7 раз читают суру «Гадр», молят о прощении грехов усопшего. Увлажнение могилы водой в течение 40 дней после похорон является желательным деянием.