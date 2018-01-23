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ВВС США ликвидировали более 60 членов "Талибан" в Афганистане

Не менее 63 боевика радикального движения "Талибан" были ликвидированы на юге Афганистана в результате авиаударов ВВС США.

Как передает İslam.az, об этом сообщает агентство "Пажвак" со ссылкой на полицию.

По словам начальника местной полиции, авиаудары проводились ночью в понедельник в афганской провинции Пактика на юге страны. В результате воздушной операции ВВС США также уничтожено оружие и боеприпасы боевиков.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города.


Опубликовано:23 Январь, 2018  11:45, ]]>Печать]]>
 
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