Сирийская армия отразила атаки террористов в Латакии

Армия Сирии и союзные силы отразили атаки террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" на севере провинции Латакия, сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на военный источник.

"Сирийская армия отразила попытку нападения террористов "Джебхат ан-Нусра" и подчиненных им группировок в направлении деревни Сараф на севере провинции Латакия. Ликвидировано 13 боевиков", — рассказал собеседник агентства.

На юге провинции Идлиб правительственные войска продолжают зачищать периметр освобожденной несколько дней назад авиабазы Абу-Духур, где отряды террористов также продолжают предпринимать попытки контратаковать сирийскую армию, передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года.