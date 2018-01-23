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Второй турецкий военный погиб в Африне

В ходе операции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне погиб второй турецкий военный, сообщил глава МИД Мевлют Чавушоглу.

"Мы потеряли в ходе операции "Оливковая ветвь" в Африне моего земляка (жителя Антальи – ред.), лейтенанта Огуза Каана Усту, который отдал жизнь за родину. Мы продолжим нашу борьбу с терроризмом, пока не вырвем его с корнем", — написал Чавушоглу в Twitter.

Накануне турецкий Генштаб заявил о гибели на границе с Сирией офицера Мусы Озалкана,  передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости.


Опубликовано:23 Январь, 2018  17:16, ]]>Печать]]>
 
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