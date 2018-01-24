B результате серии взрывов в Бенгази погибло 33 человека

Два заминированных автомобиля с интервалом в 30 минут взорвались в районе Сальмане в ливийском городе Бенгази. Погибли 33 человека, 71 получили ранения.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает ливийская газета "Аль-Марсад". По данным издания, теракты произошли рядом с паспортным отделом около крупнейшей мечети города в момент, когда верующие выходили после молитвы.

Газета пишет, что в результате первого теракта погибли трое человек, количество жертв возросло после того, как террористы подорвали второй автомобиль.