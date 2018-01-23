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Новости » Ислам в вопросах

Какие меры предпринять, чтобы во время намаза быть сосредоточенным?

Читатель спрашивает: Какие меры предпринять, чтобы во время намаза быть сосредоточенным?

Полное сосредоточение внимания во время намаза является одним из настойчиво рекомендуемых условий. Если мысли будут уходить в сторону, это не аннулирует намаз, но уменьшает его благость. Одним из методов, приводящих к сосредоточению внимания во время намаза, является должное понимание ответственности данного вида богослужения. Человек должен хорошо понимать, что стоит пред Всевышним, и любое отвлечение от намаза – это проявление неуважения к Аллаху. Полезно вникать в произносимые слова, в их перевод и смысл, в особенности при чтении «Фатихи» и суры.

Человеку, который часто ошибается во время намаза и у него появляются частые сомнения, рекомендуется выполнять данный вид богослужения коллективно. Чтобы избежать ошибок, также позволительно использовать некоторые вспомогательные средства (например, мохуры, которые считают количество земных поклонов, закладывать четки, использование спичек и т.д.).


Опубликовано:24 Январь, 2018  11:29, ]]>Печать]]>
 
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