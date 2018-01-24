Минобороны: Сообщения армян о строительстве домов в селе Талыш рассчитаны на внутреннюю аудиторию

«Распространенное армянской стороной сообщение о строительстве жилых домов в селе Талыш рассчитано именно на внутреннюю аудиторию и носит агитационный характер в преддверии президентских выборов».

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

В Министерстве отметили, что в результате контрнаступления в апреле 2016 года были освобождены высоты вокруг села Талыш. Дислоцированные на этих высотах подразделения азербайджанской армии сохраняют контроль над населенными пунктами и другими коммуникациями стратегического значения в глубине обороны врага.

«После апрельских боев 2016 года армяне ведут строительные работы не в селе Талыш, а намного дальше от линии фронта, на другой территории», - говорится в сообщении министерства.

Было отмечено, что на представленных министерством фотографиях с позиций азербайджанской армии на высотах отчетливо видно село Талыш, где никакого строительства не наблюдается. Ведение строительных работ на столь близком к боевым позициям расстоянии невозможно.