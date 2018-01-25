В результате обстрела турецкого города Килис погибло 2 человека

Два человека погибли, 12 пострадали в результате обстрела пограничного с Сирией турецкого города Килис.

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщают СМИ Турции.

Ракетный обстрел провинции Килис был совершен 24 января. Ранее губернатор региона Мехмет Кинарслан сообщил об одном погибшем.

Отмечается, что два снаряда упали на территории города. Одна ракета попала в здание мечети в районе Бююккютах.

Обстрел осуществлялся курдами с территории сирийского района Африн, где с 20 января Турция проводит военную операцию «Оливковая ветвь».