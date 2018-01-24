Читатель спрашивает: С кем, по законам Ислама, должны оставаться дети при разводе родителей?

Согласно Исламскому шариату, право опекунства над ребенком принадлежит отцу. Причиной тому может быть то, что женщина после развода может остаться одна и не создавать новую семью, а это приведет к материальным затруднениям по уходу за ребенком. А если выйдет замуж повторно, то в виду слабости, может не оградить ребенка от причиняемого отчимом зла. Поэтому Ислам рекомендует оставить ребенка у отца. Но по взаимному согласию или же решению суда ребенок может остаться и с матерью

Отметим, что ребенок в младенческом возрасте обязательно должен оставаться с матерью, и никто не вправе нарушать это. Ребенка нельзя разлучать с матерью до 2-хлетнего возраста. Желательно отложить это до 7-летнего возраста.