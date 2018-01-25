В Германии ультраправый политик принял ислам

Один из виднейших ультраправых политиков Германии Артур Вагнер принял ислам и покинул партию «Альтернатива для Германии». Об этом со ссылкой на представителя партии Даниэля Фризе сообщает Deutsche Welle.

«У партии с этим нет никаких проблем», - отметил, в частности, Фризе, добавив, что в ее составе есть группы, представляющие интересы мусульман, христиан и даже сексуальных меньшинств, передает İslam.az со ссылкой на islam-today.ru.

Напомним, в 2017 году партия «Альтернатива для Германии» впервые прошла в бундестаг, набрав 12,6% голосов избирателей. В предвыборной кампании партия активно использовала антиисламские лозунги, в том числе «Исламу нет места в Германии», и требование ужесточить контроль на границе за приезжими из стран Африки и Ближнего Востока.

Вагнер же считается ключевой фигурой партии в земле Бранденбург, в региональном исполкоме АдГ он отвечал за церкви и религиозные сообщества. Он - немец российского происхождения.