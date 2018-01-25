Мусульманин, родившийся без рук и ног, представил фотографии на международной выставке

В Стамбуле завершилась международная фотовыставка Z PhotoFes, на которой были представлены работы 56 фотографов из 17 стран мира.

Особое внимание гостей выставки вызвали работы мусульманина из Индонезии Ахмада Зулькарнайна, который доказал всему миру, что ничто не может помешать человеку следовать его цели, передает İslam.az со ссылкой на islam.ru. Ахмад, с рождения не имеет рук и ног, и он долго боролся за право быть счастливым. Необычный фотограф в течение пяти лет путешествовал по всей Индонезии, фотографируя пейзажи. Среди его достижений восхождение на гору в 2000 метров.

Когда Ахмада спрашивают, как он фотографирует, не имея рук, он отвечает, что в состоянии самостоятельно заменить объектив и нажать на кнопку затвора.

Сейчас Ахмад Зулькарнайн снимает свадебные фотосессии , это помогает ему быть финансово независимым. В свободное время он делает фотографии на различную социальную тематику.