Премьер Турции заявил об уничтожении в Африне более 300 террористов

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в четверг об уничтожении с начала операции в сирийском Африне "более 300 террористов".

"Сегодня шестой день операции. Более 300 террористов уничтожено. Наша операция проводится в рамках закона, и мы защищаем не только собственные границы, но и обеспечиваем безопасность всей Европе. Мы не позволим создать никакой террористический коридор", — сказал Йылдырым, выступая в Анкаре.

Он назвал неприемлемой ситуацию, при которой "одна страна-член НАТО защищает свои границы от террористической угрозы, в то время как другая страна-член НАТО снабжает террористов оружием", имея в виду военную помощь, оказываемую США курдским вооруженным формированиям в Сирии, передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости.